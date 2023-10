Doña Rosa rompe en llanto al hablar de su relación con sus hijos y los exhibe

Aunque en esta ocasión el tema que trató la madre de la fallecida Jenni Rivera fue muy distinto, pero la polémica no faltó.

La matriarca de los Rivera no soportó más y durante el video que realizó se soltó en llanto por la falta de comunicación entre ellos.

Esta no sería la primera vez en que Rosa Saavedra se ve involucrada en una gran controversia dentro de las plataformas digitales.

«Y no debe de ser así, pero surgen problemas entre los hermanos y la que la lleva es la madre todo el tiempo», dijo la mamá de Jenni Rivera.

«Tiene un orgullo muy grande y no viene ni llama», compartió la señora Rosa al borde de las lágrimas y su voz entre cortada.

Exhibe cómo es su relación con sus hijos

«Porque por el celo que existe entre los hijos y para mí todos son iguales, yo a todos los quiero igual», expresó la señora Rosa.

«Gustavo me dio mucho apoyo cuando Jenni se me fue, me quedé sola en la casa y se venía a dormir», subrayó la matriarca de los Rivera.

«Me apoyó todo el tiempo, más que los demás hijos, entonces en que él y Lupillo se hayan enojado yo no tengo culpa», afirmó.

«Muchas veces los hijos por las esposas, por las mujeres cometen muchos errores», dijo muy segura la mamá de la fallecida cantante.