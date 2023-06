Doña Rosa revela que recibió un cheque de $5 mil dólares

«Estaba yo en el sofá llegó y me dijo ‘¿Cómo estás? Estás bien flaca’ y le dije ‘Así me querías ¿no? Así querías que estuviera’ y me dijo ‘No, pero no enferma… ¿Y cómo le estás haciendo para pagar esto y lo otro?'», señaló Doña Rosa por lo que ella de inmediato dijo, «Los muchachos me dan, agarro de aquí, agarro de allá».

Posteriormente reveló que después de eso fue que el dinero llegó a sus manos, «Al día siguiente me vino con un cheque de $5 mil dólares y dije ‘merezco más pero pues ni modo’, a de haber venido a ver si ya me había muerto», finalizó diciendo Doña Rosa. Archivado como: Doña Rosa recibió cheque.