Doña Rosa envía indirecta ¿y desea la muerte a su nieta Chiquis?

Esta confesión desata un torbellino de opiniones y críticas por parte de las personas, quienes no dejan pasar la oportunidad de dar sus puntos de vista.

A pesar de las enseñanzas del pastor de los Rivera sobre no desear el mal a sus hermanos, Doña Rosa rompe con la norma al admitir abiertamente: «Yo sí».

En el video, Pedro el pastor comparte con su hermano y su madre las razones por las cuales no es saludable guardar rencores hacia otras personas y enfatiza que no se debe desearles mal.

«Yo sé quién es Rosie, yo sé quién es Juan, yo sé quiénes son mis hijos, no necesito que lo pongan en las redes. Entonces si le dije ‘Dios mío, si no se calla, ya llévatela'», sentenció Doña Rosa.

Sus palabras revelan una realidad llena de tensiones familiares, donde la matriarca no duda en admitir que el deseo de mal puede aflorar cuando se trata de proteger a sus seres queridos.

En un tono reflexivo, el pastor destaca la importancia de no nutrir rencores, pero Doña Rosa parece sumergida en un mar de sentimientos encontrados.

Reacciones de las personas

Las redes sociales son en el escenario principal para la expresión de opiniones sobre las palabras de la madre de los Rivera.

Quienes principalmente se han tomado el tiempo de criticar la aparente falta de reconciliación y unidad de la familia.

«Pobre pastor. Ya que ni gaste su tiempo con ellos», «Ay pastor no pierda el tiempo en cambiar a alguien que no quiere cambiar», «Esta señora es el diablo en persona», comentaron.

«‘Si no se calla, Dios mío llévatela’, oh no, eso intenso», «Solo recuerden que lo que pidas para otros te toca a ti», «Y en la serie de Jenni la tienen como la abuela buena», dijeron.