Doña Rosa arremete contra sus nietos por hacer detalle en tumba de Jenni Rivera

«Le trajeron estas flores a Jenni, pero tal parece que no tienen dedos o no tienen boca», señaló la señora Rosa refiriéndose a sus nietos.

Después señaló que una de sus nietas tampoco comentó nada, «Ya hablé con Jacquelin pero tampoco me dijo nada, me dijo que ella me iba a avisar».

«Yo sé que el torito las hizo, tú tienes mi número de teléfono y me puedes decir ‘No vaya hasta Los Ángeles para que no se canse'», añadió.

Polémica por comentarios de la mamá de Jenni

«No me puede lo que gasto, claro que no, pero lo que me da coraje es que voy hasta Los Ángeles o sea que no es a la vuelta de la esquina», dijo.

«Yo no necesito tampoco que me den el cheque, yo no necesito el dinero para traerle flores a mi hija», señaló la matriarca de los Rivera.

La molestia de la mamá de la intérprete de ‘Basta ya’ fue porque ella tenía otros planes para adornar la tumba de Jenni.

Pero sus nietos se adelantaron para colocar arreglos con colores muy diferentes a los que la señora Rosa tenía planeados.