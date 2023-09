Don Pedro Rivera habla de la demanda que le pusieron sus propios nietos

«Me siento muy mal, muy triste por esta situación, yo no estoy, ni estaré nunca en contra de mi familia por el cariño», añadió.

«Yo amo a mi familia y los he criado para que logren algo en la vida y siempre he estado a lado de ellos con cariño y el amor que les tengo a todos», agregó.

«Mis nietos están demandando a Cintas Acuario y Ayana Musical, no hemos recibido una notificación oficial», dijo el mayor de los Rivera.

Respuesta legal

«Por recomendación de los abogados no puedo dar entrevistas por la razón de que ellos se van encargar de todos los asuntos legales», declaró.

«Yo no tengo porque juzgar y nunca he juzgado a mis nietos y nadie (…), por el respeto que le he tenido siempre a mis hijos y la familia», añadió.

«Para cualquier cosa que se ocupe de las cosas legales de esta demanda pueden comunicarse con Rosie o con Juan Rivera, yo no puedo dar entrevistas», explicó.

«Espero en Dios de que todo se arregle, siempre he tratado con muchísimo respeto toda la carrera de Jenni Rivera», agregó. Para ver el video da clic AQUÍ.