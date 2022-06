¿Qué fue lo que animó a Fabiola Ávalos a denunciar a don Pedro Rivera?

Según reportes de Ventaneando, fueron tres incidentes los que animaron a Fabiola Ávalos a presentar una denuncia en contra de don Pedro Rivera: en una ocasión, le tocó la entrepierna y la acarició hasta la cintura; en otra, mientras ella imprimía unos documentos, el padre de Jenni Rivera le habría mirado de forma maliciosa el busto y, por último, en un evento a beneficio, la apretó fuertemente del brazo y le dijo que ni se le ocurriera hablar con la prensa.

“Últimamente era ya insoportable, ya era difícil, porque era, como le digo, una cosa tras otra, y yo sentía que todo era contra mí. Yo me sentía mal porque se me estaba sobajando, humillando, porque como no correspondí, entonces las cosas negativas eran contra mí, cuando yo siempre traté de hacer mi trabajo lo mejor posible. Con miedo, con nervio de qué iba a pasar, qué seguía”, expresó Fabiola Ávalos.