Don Pedro Rivera hace confesión sobre Mayeli Alonso (VIDEO)

Don Pedro Rivera es criticado por sus declaraciones

Aunque el padre de familia jamás lo dijo con sus propias palabras, no negó que esto pudiera ser cierto, a pesar de los conflictos que Mayeli ha tenido con su familia.

En los comentarios del video compartido en el Instagram de ‘Escandalo’, muchos usuarios opinaron sobre esta controversial confesión:

«A Rosie no le importa, por algo lo sacó a tema con todo y foto… siento que esto fue con sarcasmo», » No pongan cosas que no dijo. No sean amarra navajas», dijeron algunos.

Por otro lado también expresaron: » La preferida es la esposa del pastor Pedro», «Aunque les duela», dijeron algunos usuarios.