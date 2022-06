En primer lugar, dijo estar listo para este juicio en su contra y que no tenía nada qué decirle a la persona que lo estaba denunciando por acoso sexual y más, y a la pregunta de que sí tenía fe en la justicia, de manera enfática respondió que “claro”: “Tratemos de llevárnolas bien con todos”, comentó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Pero don Pedro Rivera no solamente se enfrenta a la denuncia por acoso sexual, ya que también esta misma persona le reclama despido injustificado, estrés emocional y salarios no cubiertos. A su llegada a la Corte Central de Los Ángeles, California, visiblemente molesto, el productor musical compartió sus impresiones.

Rosie y Juan acompañaron a don Pedro Rivera

A pesar de que este juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, se supo que Juan y Rosie, dos de sus hijos, estuvieron presentes para acompañar a don Pedro Rivera. La mujer que presentó la denuncia hizo el relato de cómo fue que ocurrieron las cosas cuando ella era empleada de Cintas Acuario. Este juicio será toda la semana.

No pasó mucho tiempo para que algunos usuarios expresaran sus puntos de vista: “No me cae bien este señor, pero no le creo a la mujer que lo esta acusando de acoso sexual, pues eso ya es algo que están poniendo de moda varias mujeres”, “Lo que faltaba de los Rivera: Una mujer que quiere dinero lo demanda por acoso”, “La exesposa siempre dice que Pedro Rivera ha sido mujeriego, ¿por qué decir que la mujer lo hace por dinero? ¿Acaso ese señor es un santo varón? ¿Por qué juzgar antes de escuchar?”, “Esa mujer está mintiendo”.