Don Pedro Rivera denuncia. Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo, Los Rivera. Y es que cuando cada uno de los integrantes de la dinastía comparte algo de su vida personal no tardan en posicionarse en la opinión pública, tal como ocurrió con Don Pedro que fue tachado de lo peor.

“Esto es muy delicado, porque la denuncia es grave y el hecho, el acto es muy grave porque no es un ‘acosito’ y no es una insinuación, no es una ‘tocada de chichi’ al estilo Vicente Fernández… Estamos hablando de algo muy fuerte de escuchar y entender”, comenzó diciendo Javier Ceriani ante la delicadeza del tema. Archivado como: Don Pedro Rivera denuncia.

“Él me hizo una llamada invitándome a su oficina”

“Él me hizo una llamada invitándome a su oficina porque me tenía un regalo y precisamente sí estaba el regalo ahí, llegué, lo salude, me senté… ¿Qué fue lo que pasó? Me puso una botella, me sentó enfrente de él”, comenzó relatando Lorena Harris, aseguró que en ese momento no iba sola, sino que una amiga la acompañó y esperó en un automóvil.

“Me siento, me pone la botella de licor y tenía la fotografía de él, estaba promocionando un tequila, no recuerdo bien… Mientras yo la veo y estoy sentada, él se levanta se baja la bragueta del pantalón, ‘mírame’ dice, cuando yo volteo hacía el lado izquierdo él tenía su pe… hacía afuera y me pedía que le hiciera un oral”, reveló la actriz.