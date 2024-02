Don Francisco hace inesperada confesión sobre Barack Obama

La confesión del conductor sobre Barack Obama

«Al final de la entrevista, nos pidieron que camináramos por la oficina Oval y los jardines pero sin micrófono», compartió Don Francisco.

«Y ahí yo le pregunté, ‘Presidente, ¿usted sale dentro de tres días?’, me dice, ‘Si cae el euro no, si no cae, sí’. Bueno, el euro no cayó», reveló el presentador.

«El presidente Obama ganó, pero nadie lo supo, salvo que lo puse en mi libro hace poco», finalizó el reel que compartió el que fue rostro de «Sábado Gigante».

La publicación de Don Francisco generó una oleada de reacciones en las redes sociales, con usuarios expresando su sorpresa y críticas hacía Barack Obama.