El conductor de radio y creador de contenido Alberto Sardiñas compartió a miles de seguidores un video en donde contó que pidió un chofer de Uber y su sorpresa fue tal que no pudo no contar lo que sucedió cuando vio que quien lo recogió para realizar su viaje era ni más ni menos que el mismísimo ex conductor de Sábado Gigante, Don Francisco.

Don Francisco ¿se ve afectado por mala economía?

Con una playera blanca y rayas blancas, su característico peinado aunque ahora con su cabello canoso, Don Francisco saludó al influencer y llegó manejando para recogerlo y llevarlo hasta su destino, pero lo cierto es que sólo se trató de un video creado para el espacio de Alberto Sardiñas, pues naturalmente el conductor no es chofer de Uber.

“Yo pedí un Uber… pedí un Uber y su cara me es conocida señor chofer”, comentó el influencer antes de enfocar a Don Francisco quien le expresa: “Es que estoy haciendo Uber desde hoy nomás, hoy empecé, este es mi tercer viaje (me siento) muy bien, ya estamos llegando me demoré 17 minutos en llegar, normalmente este viaje dura 45 minutos…”, dijo el ex conductor de Sábado Gigante.