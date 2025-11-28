Dólar en México hoy: precio actualizado también para Colombia y RD

Cómo afecta el dólar en México a lo que recibe tu familia en remesas, con el precio del día y consejos para aprovechar envíos de dinero.

El dólar en México bajó ligeramente, mientras que en Colombia y República Dominicana se mantuvo en rangos estables.

Estos cambios impactan a millones de latinos en EE. UU., especialmente en remesas, compras y decisiones de viaje.

En los próximos días, el mercado estará atento a anuncios económicos en EE. UU. y a los ajustes que tomen los bancos centrales.

Hoy el dólar mostró movimientos leves pero importantes en México, Colombia y República Dominicana.

Estos cambios afectan directamente a quienes envían o reciben remesas y dependen del tipo de cambio.

A continuación te presentamos los valores más recientes y una explicación sencilla de lo que significan en la práctica.

¿Cómo está el dólar en México hoy?

Según el Banco de México, el tipo de cambio oficial se ubicó hoy en 18,3467 pesos por dólar.

En el promedio nacional: compra 17,9253 y venta 18,6166.

Este movimiento refleja la presión global sobre las monedas emergentes.

Cuando los mercados anticipan cambios en las tasas de interés en EE. UU., el dólar suele fortalecerse.

También influye la demanda local de dólares para ahorro, pagos internacionales o temporada de remesas.

Cuando el dólar sube o se mantiene fuerte, es buen momento para enviar remesas porque tu familia recibe más.

Pero igual de importante es escoger servicios confiables, rápidos y con buenas tarifas. Estas son tres opciones que suelen usar los hispanos en Estados Unidos:

1. Remitly

Remitly es una de las opciones más prácticas para enviar dinero desde EE. UU. a México, República Dominicana y Colombia.

Rápido y seguro : está regulada y registrada en el Departamento del Tesoro de EE. UU., lo que da tranquilidad al usuario.

: está regulada y registrada en el Departamento del Tesoro de EE. UU., lo que da tranquilidad al usuario. Múltiples opciones para recibir en México : Oxxo, Banorte, BanCoppel, Banco Santander, entre otros.

: Oxxo, Banorte, BanCoppel, Banco Santander, entre otros. Depósito bancario o retiro en efectivo, según necesite tu familiar.

Tiene tarifas claras y tiempos de entrega muy rápidos, lo que la hace ideal para envíos urgentes.

2. Western Union

Una opción conocida por su red de tiendas físicas.

Permite enviar dinero para retiro en efectivo o depósito a cuenta, aunque sus tarifas pueden variar según el lugar y método de pago.

Es práctica cuando la familia necesita recoger el efectivo cerca de casa.

3. MoneyGram

Ofrece depósitos directos y retiros en efectivo. Suele ser conveniente por su presencia en supermercados y tiendas grandes.

Sus tarifas pueden ser buenas dependiendo del destino y la forma de pago.

Consejo útil: Antes de enviar, revisa dos cosas: la tarifa y el tipo de cambio que te ofrecen. A veces una tarifa baja no compensa si el tipo de cambio es malo. Remitly y otras plataformas suelen mostrar ambas cosas de forma clara.

Tipo de cambio hoy en Colombia

El Banco de la República reportó hoy una tasa oficial de 3.737,917 pesos colombianos por dólar.

En el mercado: las casas de cambio compran a $3.680 y venden a $3.820.

La estabilidad del dólar en Colombia responde a un mercado cambiario que se ha mantenido sin grandes sobresaltos.

La oferta y demanda de dólares está equilibrada y no se han presentado eventos económicos que presionen la moneda de forma brusca.

Precio del dólar en República Dominicana

El Banco Central de la República Dominicana informó las siguientes tasas:

Compra : 62.7614 pesos dominicanos por dólar

: 62.7614 pesos dominicanos por dólar Venta: 63.4763 pesos dominicanos por dólar.

Estas cifras muestran un mercado estable, con suficientes divisas para cubrir la demanda por importaciones, turismo y operaciones comerciales.

Esa estabilidad evita movimientos fuertes y genera confianza en consumidores y negocios.

Cómo afecta esto a la comunidad latina en EE. UU.

Para quienes envían remesas, los valores de hoy son importantes.

Un dólar más alto significa que las familias en México y Colombia reciben más dinero al convertirlo a su moneda local.

En República Dominicana, la estabilidad permite prever mejor cuánto recibirán.

Si estás pensando en viajar o comprar bienes en tu país, una tasa estable facilita planear presupuestos. En cambio, si el dólar sube rápido, los costos pueden aumentar de un día para otro.

Qué sigue

En los próximos días, los analistas esperan que los mercados sigan atentos a decisiones sobre tasas de interés en EE. UU. y a la inflación global.

Si el dólar continúa fuerte, las remesas podrían rendir más. Si baja, los países exportadores podrían sentir presión.

Como siempre, es recomendable revisar el tipo de cambio antes de enviar dinero o hacer compras importantes para aprovechar el mejor momento.