Inicio » Lo Último » Política » Trump deshace el “departamento anticorrupción” de Elon Musk… pero se queda con sus recortes

Trump deshace el “departamento anticorrupción” de Elon Musk… pero se queda con sus recortes

El DOGE de Musk pierde liderazgo dentro de la Administración Trump tras ser desintegrado y absorbido por otras agencias federales
Por 
2025-11-25T01:33:18+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 11/24/2025 a las 20:33

  • DOGE pierde liderazgo federal
  • Musk rompe con Trump
  • Funciones serán institucionalizadas

Segun informa la agencia EFE, La Administración de Donald Trump desmanteló en silencio el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Scott Kupor confirmó que DOGE dejó de liderar los esfuerzos para reducir gasto y tamaño del Gobierno federal.

El funcionario afirmó que DOGE ya no opera como entidad con liderazgo centralizado bajo el USDS.

Kupor destacó que sus principios siguen vigentes pese a los cambios.

Agencias federales absorberán funciones del organismo


Kupor respondió a reportes que señalaban la desaparición total del organismo.

Agencias como la OPM y la Oficina de Personal de la Casa Blanca asumirán las funciones.

La Casa Blanca insistió en que DOGE siempre estuvo integrado en todas las agencias federales.

El USDS recordó que la orden ejecutiva que establece el organismo sigue vigente.

DOGE de Musk pierde poder tras su salida

DOGE pierde liderazgo federal, Musk rompe con Trump, desintegración MundoNOW
DOGE de Musk pierde fuerza en administración Trump FOTO: EFE

La marcha de Musk a fines de mayo debilitó la influencia del organismo.

Musk acusó a Trump de “deshacer su trabajo en DOGE” con su plan fiscal.

El organismo había ganado protagonismo al inicio del mandato.

Su visibilidad disminuyó tras la disputa pública entre ambos.

Recortes, demandas y opacidad marcan el cierre

DOGE pierde liderazgo federal, Musk rompe con Trump, desintegración MundoNOW
DOGE de Musk pierde fuerza en administración Trump FOTO: SHUTTERSTOCK

DOGE fue creado con la meta inicial de ahorrar 1 billón de dólares.

Posteriormente se redujo la meta a 150.000 millones.

El organismo impulsó más de 120.000 despidos federales, muchos aún en suspenso judicial.

También promovió la desarticulación de agencias y programas considerados ineficientes.

