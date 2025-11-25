Trump deshace el “departamento anticorrupción” de Elon Musk… pero se queda con sus recortes

DOGE pierde liderazgo federal

Musk rompe con Trump

Funciones serán institucionalizadas

Segun informa la agencia EFE, La Administración de Donald Trump desmanteló en silencio el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Scott Kupor confirmó que DOGE dejó de liderar los esfuerzos para reducir gasto y tamaño del Gobierno federal.

El funcionario afirmó que DOGE ya no opera como entidad con liderazgo centralizado bajo el USDS.

Kupor destacó que sus principios siguen vigentes pese a los cambios.

Agencias federales absorberán funciones del organismo

Good editing by @reuters – spliced my full comments across paragraphs 2/3 to create a grabbing headline 🙂 The truth is: DOGE may not have centralized leadership under @USDS. But, the principles of DOGE remain alive and well: de-regulation; eliminating fraud, waste and abuse;… — Scott Kupor (@skupor) November 23, 2025



Kupor respondió a reportes que señalaban la desaparición total del organismo.

Agencias como la OPM y la Oficina de Personal de la Casa Blanca asumirán las funciones.

La Casa Blanca insistió en que DOGE siempre estuvo integrado en todas las agencias federales.

El USDS recordó que la orden ejecutiva que establece el organismo sigue vigente.