Trump disuelve DOGE tras meses de tensión y despidos

DOGE deja de existir

Kupor confirma disolución

OPM absorbe funciones DOGE

Según información proporcionada, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una de las iniciativas más polémicas del presidente Donald Trump, dejó de existir tras meses de tensiones internas, despidos masivos y cuestionamientos sobre su efectividad para reducir el gasto federal.

El director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), Scott Kupor, declaró a Reuters que DOGE ya no opera como agencia centralizada.

The US Government Efficiency Department (DOGE), which was previously headed by Musk, has been disbanded According to Reuters, this happened eight months before the planned end of its term in July 2026. pic.twitter.com/rtyYxaILrn — Truth Seeker (@mib_63) November 23, 2025

Esta es la primera confirmación gubernamental explícita de que la entidad fue disuelta después de menos de un año de funcionamiento.

En sus palabras a Reuters, Kupor afirmó: “Eso no existe”, al ser consultado sobre el estatus actual de DOGE.

Esta declaración coloca punto final a una iniciativa que desde su arranque generó controversias por su impacto sobre la fuerza laboral federal y su rápida intervención en áreas clave del gobierno.