Trump disuelve DOGE tras meses de tensión y despidos
Publicado el 11/23/2025 a las 16:19
- DOGE deja de existir
- Kupor confirma disolución
- OPM absorbe funciones DOGE
Según información proporcionada, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una de las iniciativas más polémicas del presidente Donald Trump, dejó de existir tras meses de tensiones internas, despidos masivos y cuestionamientos sobre su efectividad para reducir el gasto federal.
El director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), Scott Kupor, declaró a Reuters que DOGE ya no opera como agencia centralizada.
DOGE confirma disolución en administración federal de Trump
The US Government Efficiency Department (DOGE), which was previously headed by Musk, has been disbanded
According to Reuters, this happened eight months before the planned end of its term in July 2026. pic.twitter.com/rtyYxaILrn
— Truth Seeker (@mib_63) November 23, 2025
Esta es la primera confirmación gubernamental explícita de que la entidad fue disuelta después de menos de un año de funcionamiento.
TE PUEDE INTERESAR: Demócratas denuncian amenazas tras acusaciones de Trump
En sus palabras a Reuters, Kupor afirmó: “Eso no existe”, al ser consultado sobre el estatus actual de DOGE.
Esta declaración coloca punto final a una iniciativa que desde su arranque generó controversias por su impacto sobre la fuerza laboral federal y su rápida intervención en áreas clave del gobierno.
¿Por qué importa?
Donald Trump’s DOGE is reportedly done after less than a year. What to know. https://t.co/6c1vyRwM3F
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 23, 2025
DOGE había sido anunciada como una herramienta crucial para recortar gastos, combatir el despilfarro y optimizar procesos internos del gobierno federal.
Sin embargo, pese a despedir a miles de empleados públicos y reestructurar múltiples áreas, no logró cumplir con las promesas de recortar significativamente el presupuesto federal.
La disputa pública entre Trump y el exdirector de DOGE, Elon Musk, añadió un nivel extra de tensión a la vida de la agencia.
La salida abrupta de Musk en mayo marcó un punto de inflexión, pero según una orden ejecutiva firmada en enero, DOGE tenía programado operar hasta el verano de 2026.
A mediados de noviembre, según se indica, todavía debía tener alrededor de diez meses de vida institucional. Las afirmaciones de Kupor sugieren que este cronograma ya no está vigente.
Lo que dicen las autoridades
Tras consultas de USA TODAY, la OPM remitió a la publicación del director del 23 de noviembre.
En ella, Kupor señala que aunque DOGE no contaba con un liderazgo centralizado bajo el Servicio Digital de Estados Unidos (USDS). Sus principios permanecerán vigentes en otras áreas del gobierno.
De acuerdo con la declaración, los ejes que guiaron a DOGE —desregulación, eliminación del fraude y el despilfarro. Reestructuración de la fuerza laboral federal y priorización de la eficiencia— serán “institucionalizados” por las agencias que recibieron sus funciones.
En los hechos, la OPM ha absorbido gran parte de las tareas que desempeñaba DOGE, lo que refuerza la afirmación de que la agencia dejó de existir como entidad independiente.
Lo que no está claro es si alguna parte del aparato creado originalmente para DOGE mantiene actividad operativa.
Aunque su disolución ha sido mencionada explícitamente por Kupor, la transición institucional continúa sin una explicación detallada sobre qué ocurrió con los programas y procesos que gestionaba.