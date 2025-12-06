Juez autoriza divulgar documentos clave del caso Epstein tras nueva ley del Congreso
Publicado el 12/06/2025 a las 16:09
Segun informa la agencia EFE, Un juez federal autorizó al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos judiciales y las transcripciones presentadas ante un gran jurado en un caso contra Jeffrey Epstein durante su investigación en Florida.
La decisión marca un giro significativo en uno de los episodios más controvertidos del sistema judicial de Estados Unidos, relacionado con décadas de denuncias por abuso y explotación sexual de menores.
El magistrado concluyó que una reciente ley aprobada por el Congreso el 18 de noviembre modificó la orden previa que protegía la confidencialidad del material.
Con ello se abre la puerta a que se difundan documentos que llevaban más de 15 años bajo secreto judicial.
Ley federal obliga a divulgar los archivos
La nueva legislación fue ratificada por el presidente Donald Trump y establece un plazo máximo de 30 días para publicar todos los archivos relacionados con Epstein y Ghislaine Maxwell que no estén clasificados.
La norma forma parte de un esfuerzo por esclarecer el alcance de las operaciones del financiero, quien evadió consecuencias judiciales por años gracias a acuerdos y vacíos legales.
El Departamento de Justicia deberá seleccionar y difundir el material permitido, respetando las excepciones de seguridad nacional.
Organizaciones de defensa de menores y familias de víctimas consideran esta publicación un paso fundamental hacia la transparencia.
Origen del caso y antecedentes polémicos
Los documentos aprobados para publicación están vinculados a un caso de gran jurado desarrollado entre 2005 y 2007 en Florida.
En ese periodo Epstein fue investigado por presuntamente abusar de decenas de menores en su mansión de Palm Beach.
Varias adolescentes informaron a la policía que habían sido reclutadas para dar masajes sexuales, lo que desató una investigación por explotación y abuso de menores.
A pesar de la magnitud de las denuncias, el caso terminó con un polémico acuerdo que evitó cargos más graves.
Acuerdo judicial que cerró el caso en Florida
El proceso se cerró tras un acuerdo con la Fiscalía en el que Epstein se declaró culpable únicamente por una víctima.
Este pacto ha sido criticado durante años, pues permitió al millonario evitar enfrentar cargos por múltiples abusos denunciados.
El acuerdo mantuvo bajo secreto las pruebas y testimonios recopilados por el gran jurado, limitando el conocimiento público del alcance real del caso.
Abogados de víctimas han señalado este episodio como una de las mayores fallas del sistema judicial en materia de delitos sexuales.
Dudas sobre qué documentos saldrán a la luz
Aunque la autorización judicial permite transparencia, no está claro qué archivos serán publicados ni cuándo estarán disponibles.
Los documentos estuvieron en manos de fiscales de Nueva York en 2019, cuando se investigó nuevamente a Epstein por tráfico sexual.
A principios de este año otro juez había rechazado una petición similar argumentando que la orden de confidencialidad seguía vigente.
La nueva legislación federal cambió ese escenario y permitió al magistrado reconsiderar la divulgación.