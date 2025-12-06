Juez autoriza divulgar documentos clave del caso Epstein tras nueva ley del Congreso

Juez autoriza documentos

Caso Epstein reabre polémica

Divulgarán archivos judiciales

Segun informa la agencia EFE, Un juez federal autorizó al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos judiciales y las transcripciones presentadas ante un gran jurado en un caso contra Jeffrey Epstein durante su investigación en Florida.

La decisión marca un giro significativo en uno de los episodios más controvertidos del sistema judicial de Estados Unidos, relacionado con décadas de denuncias por abuso y explotación sexual de menores.

El magistrado concluyó que una reciente ley aprobada por el Congreso el 18 de noviembre modificó la orden previa que protegía la confidencialidad del material.

Con ello se abre la puerta a que se difundan documentos que llevaban más de 15 años bajo secreto judicial.

Ley federal obliga a divulgar los archivos

La nueva legislación fue ratificada por el presidente Donald Trump y establece un plazo máximo de 30 días para publicar todos los archivos relacionados con Epstein y Ghislaine Maxwell que no estén clasificados.

La norma forma parte de un esfuerzo por esclarecer el alcance de las operaciones del financiero, quien evadió consecuencias judiciales por años gracias a acuerdos y vacíos legales.

El Departamento de Justicia deberá seleccionar y difundir el material permitido, respetando las excepciones de seguridad nacional.

Organizaciones de defensa de menores y familias de víctimas consideran esta publicación un paso fundamental hacia la transparencia.