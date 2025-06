Doctora Polo y Ana Gabriel: la verdad detrás del supuesto matrimonio y el video viral

Doctora Polo y Ana Gabriel

Desmienten boda con la cantante

Deepfake genera confusión viral

En las últimas semanas, las redes sociales y medios de espectáculos se han visto inundados por una inesperada historia: un supuesto matrimonio secreto entre la Doctora Polo y la cantante Ana Gabriel.

El rumor, que comenzó a circular a finales de mayo, tomó fuerza cuando un video editado con inteligencia artificial se viralizó en plataformas digitales.

En el clip, se observa a la conductora del programa Caso Cerrado supuestamente hablando de su separación con la intérprete mexicana.

“Ya no estamos casadas. Ana Gabriel me fue infiel con una joven de 20 años y es algo que no le voy a perdonar jamás”, se escucha decir a la doctora Ana María Polo en la grabación.

Video viral afirma falsa boda entre Polo y Ana Gabriel

Las declaraciones causaron un revuelo inmediato, generando miles de reacciones, especulaciones y búsquedas en línea. Sin embargo, la verdad detrás del video es muy distinta a lo que aparenta.

El fragmento fue generado mediante herramientas de inteligencia artificial y se editó manipulando una entrevista real concedida por la conductora.

En realidad, ni Polo ni Ana Gabriel han tenido una relación amorosa, y mucho menos un matrimonio secreto, como lo aseguran algunas publicaciones virales.

La propia Doctora Polo salió a desmentir el rumor durante una entrevista reciente, dejando claro su malestar ante la difusión de noticias falsas.