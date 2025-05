Doctora Ana María Polo aclara rumores sobre supuesta boda con Ana Gabriel

Doctora Polo aclara supuesta boda

Rumor surgió por audio falso

Inteligencia artificial creó la confusión

Un nuevo rumor viral sacudió las redes sociales esta semana al sugerir que Ana Gabriel y la “Doctora Polo” se habrían casado en secreto en Miami.

La noticia, que comenzó como una supuesta filtración en audio, desató memes, titulares y reacciones que obligaron a ambas figuras públicas a intervenir para poner fin a la especulación.

Además, la historia comenzó meses atrás, cuando la cantante Ana Gabriel apareció en público con un anillo que muchos interpretaron como señal de una boda secreta.

Desde entonces, su vida amorosa ha sido objeto de teorías cada vez más inverosímiles, alimentadas por las redes sociales y algunos medios digitales.

Rumores de boda rodean a Ana Gabriel desde inicios de año

El primer rumor fuerte surgió en el canal de YouTube del periodista Jorge Carbajal, quien aseguró que Ana Gabriel se habría casado con una fan peruana llamada Silvana Rojas.

“Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto”, respondió Ana Gabriel en una entrevista posterior, intentando frenar las especulaciones.

Sin embargo, una nueva teoría surgió recientemente con aún más fuerza y tintes surrealistas: que la cantante se había casado con la abogada y presentadora Ana María Polo.

El detonante fue un audio que circuló en redes sociales y en grupos de mensajería, en el que supuestamente la periodista Pati Chapoy confirmaba el matrimonio.