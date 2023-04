La noche del 9 de abril se propagó una lamentable noticia que ha generado incertidumbre y asombro entre el público. El nombre de Julián Figueroa y sus padres se posicionaron rápidamente en tendencia, lamentablemente no se trataría de agradable información.

Doctor señaló: “No hay lesiones, no hay violencia, no hay nada“

Tras la directa pregunta, el doctor se dispuso a responder y puso fin a la especulaciones en torno al fallecimiento del hijo de Joan y Maribel: “Les van a dar un comunicado de prensa, no hay lesiones, no hay violencia, no hay nada“, comenzó señalando el experto.

Posteriormente, el doctor sólo se permitió a concluir revelando que se trataría de una “muerte natural”. Sin embargo, durante las próximas horas se espera que salgan a la luz más detalles que permitan conocer todo lo ocurrido con Julián.