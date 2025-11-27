Doble pago del seguro social de diciembre ¡Descubre quienes lo recibirán!

Millones de beneficiarios recibirán un doble pago del Seguro Social en diciembre.

El ajuste ayuda a familias hispanas que enfrentan gastos más altos por inflación.

El depósito adelantado permitirá organizar mejor el presupuesto antes de enero.

Millones de beneficiarios del programa SSI recibirán dos depósitos durante diciembre debido a un ajuste administrativo del calendario.

No representa dinero adicional ni un aumento en los beneficios, pero sí una ayuda temporal para hogares que dependen de este cheque para cubrir renta, alimentos o medicinas.

El cambio ocurre porque el pago correspondiente al 1 de enero se moverá para que llegue antes del feriado.

Por qué habrá doble pago del seguro social en diciembre

El doble pago del Seguro Social se origina porque el depósito programado para el 1 de enero coincide con un día festivo federal.

La Administración del Seguro Social adelantará ese dinero para garantizar que llegue sin retrasos.

Por eso los pagos se emitirán el 1 de diciembre y nuevamente el 31 de diciembre.

Aunque el ajuste no significa un monto adicional al año, sí ofrece alivio a familias que están cerrando el 2024 con aumentos en el costo de vida.

Vivienda, salud y alimentos siguen entre las áreas donde los latinos reportan mayor presión económica. Tener un depósito adelantado permite planificar mejor las compras del mes o ponerse al día con facturas pendientes.

Para 2025, los beneficios del SSI reflejarán el aumento del 2.8% por COLA.

Los montos máximos serán de $994 al mes para una persona sola y $1,491 para parejas elegibles.

En muchas familias hispanas estos montos son el ingreso principal y, en algunos casos, la única entrada fija del hogar.