Doble Jenni Rivera. Jenni Rivera sigue viva, al menos en los corazones de miles de fans que no pueden hacerse a la idea de que falleció en un accidente aéreo, y eso se lo deben a Jennely, la doble de la ‘Diva de la Banda’, quien ha logrado mantener viva la imagen de la cantante a través de sus imitaciones y abriendo conciertos para grandes artistas, de acuerdo con publicaciones que ella misma ha hecho en su cuenta oficial de Facebook.

La imitadora de la Diva de la Banda tiene muchos seguidores y ha tenido presentaciones para bandas como Los tigres del Norte, Banda Ms, con los cuales ha abierto sus conciertos, por lo cual es muy conocida por el público, dese entonces no ha dejado de tener presentaciones a lo largo y ancho de la república mexicana, para recordar los grandes temas de la artista.

Desde entonces se ha dedicado a imitarla en varios escenarios y el público ha quedado fascinado con ella, ahora ella no deja de cantar y de hacer el papel de la cantante, trabajo que muchos agradecen y cada vez que pueden van a verla a donde se presenta pues además lo hace con mucho entusiasmo y gran dedicación y profesionalismo.

Sobre su encuentro con la Diva de la Banda años atrás, Jennely dijo que en un principio le hizo la propuesta y ella aceptó: “Me dio su bendición, me dio su permiso. Qué más puedo pedir. Ella me decía que pueden haber muchísimas imitadoras , pero ‘tú lo haces con mucho cariño y respeto’”, dijo Jennely en una de las entrevistas que dio para los medios de comunicación.

En su página de Facebook tiene varias fotografías y videos de sus presentaciones, con clientes que van a verla y de su gran amor, muchas felicitaciones le llegan de sus fieles seguidores que mantienen viva la esperanza de seguir viendo, aunque sea en ella, la voz y el sentimiento de la Diva de la Banda, lo que resurge los rumores de si acaso fingió su muerte, algo que no se ha comprobado.

Tras la muerte de la cantante, han surgido un sinfín de sospechas o rumores de que sigue viva, sin embargo, esto no se ha comprobado, así como muchos artistas como Juan Gabriel, pero eso solo las ganas que tiene el público de querer volver a ver en un escenario a sus artistas favoritos y no conciben aún la idea de que no esté con ellos.