Senador latino naturalizado propone prohibir la doble ciudadanía en EE. UU.
El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, presentó una iniciativa que busca prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos y obligar a los naturalizados a renunciar a su nacionalidad de origen para evitar lo que él describe como “dobles lealtades”.
“Es muy, muy simple. O eres un ciudadano estadounidense o eres un ciudadano de otro país. No puedes tener alianzas duales, no puedes tener dobles lealtades”, dijo el senador de Ohio en una entrevista con Stephen Bannon, exasesor del presidente Donald Trump.
Moreno, nacido en Bogotá en 1967 y naturalizado a los 18 años, sostiene que la lealtad a Estados Unidos debe ser única y explícita.
La propuesta aplicaría tanto a personas nacidas en Estados Unidos como a inmigrantes naturalizados, prohibiendo mantener de manera simultánea una ciudadanía estadounidense y una extranjera.
El proyecto establece que cualquier estadounidense que adquiera una segunda nacionalidad renunciaría de forma automática a su ciudadanía estadounidense.
También fija un periodo de un año para que quienes actualmente tienen doble ciudadanía envíen una carta al Departamento de Estado renunciando a su ciudadanía extranjera, o entreguen un escrito al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para renunciar a la estadounidense.
Si la persona no cumple con una de estas acciones dentro del plazo, la ley consideraría automáticamente que está renunciando a su ciudadanía estadounidense.
“Cuando me convertí en ciudadano de Estados Unidos, por cierto, uno de los mayores honores y privilegios de mi vida, juré lealtad a los Estados Unidos de América y no al país donde nací”, reiteró el senador al defender su propuesta.
¿A quién afectaría?
Aunque no existe una cifra oficial sobre cuántas personas tienen doble nacionalidad en el país, el American Immigration Council (AIC) estima que 23,68 millones de inmigrantes se han naturalizado como ciudadanos estadounidenses, según Telemundo.
La cifra representa casi la mitad de la población migrante total, por lo que la iniciativa tendría un impacto potencialmente amplio entre naturalizados y estadounidenses con vínculos familiares en el extranjero.
Moreno, quien en redes sociales señala que está “agradecido” porque sus padres lo trajeron a Estados Unidos, mantiene una postura alineada con la política antiinmigrante del presidente Donald Trump.
“Nací en Colombia, en Suramérica. De hecho, soy hispano. Pero de nuevo, tomé una decisión consciente a la primera oportunidad que tuve, cuando cumplí 18 años, para ser un ciudadano de Estados Unidos”, afirmó el senador.
Obstáculos legales
No está claro con cuánto apoyo legislativo cuenta la propuesta ni si podría avanzar en el Congreso.
Además, se anticipan desafíos constitucionales significativos.
La Corte Suprema dictaminó en 1967 que el Congreso no tiene autoridad para despojar a una persona de la ciudadanía estadounidense sin una renuncia voluntaria.
El fallo también establece que la ciudadanía está protegida por la Decimocuarta Enmienda, lo que complica la implementación de cualquier mecanismo automático de pérdida de nacionalidad.