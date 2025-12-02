Senador latino naturalizado propone prohibir la doble ciudadanía en EE. UU.

Propuesta contra doble ciudadanía

Renuncia automática planteada

Iniciativa generó dudas legales

El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, presentó una iniciativa que busca prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos y obligar a los naturalizados a renunciar a su nacionalidad de origen para evitar lo que él describe como “dobles lealtades”.

“Es muy, muy simple. O eres un ciudadano estadounidense o eres un ciudadano de otro país. No puedes tener alianzas duales, no puedes tener dobles lealtades”, dijo el senador de Ohio en una entrevista con Stephen Bannon, exasesor del presidente Donald Trump.

Moreno, nacido en Bogotá en 1967 y naturalizado a los 18 años, sostiene que la lealtad a Estados Unidos debe ser única y explícita.

La propuesta aplicaría tanto a personas nacidas en Estados Unidos como a inmigrantes naturalizados, prohibiendo mantener de manera simultánea una ciudadanía estadounidense y una extranjera.

El proyecto establece que cualquier estadounidense que adquiera una segunda nacionalidad renunciaría de forma automática a su ciudadanía estadounidense.

También fija un periodo de un año para que quienes actualmente tienen doble ciudadanía envíen una carta al Departamento de Estado renunciando a su ciudadanía extranjera, o entreguen un escrito al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para renunciar a la estadounidense.

Si la persona no cumple con una de estas acciones dentro del plazo, la ley consideraría automáticamente que está renunciando a su ciudadanía estadounidense.

“Cuando me convertí en ciudadano de Estados Unidos, por cierto, uno de los mayores honores y privilegios de mi vida, juré lealtad a los Estados Unidos de América y no al país donde nací”, reiteró el senador al defender su propuesta.