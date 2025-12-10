¿Por qué algunos recibirán dos cheques del Seguro Social en Georgia este mes?

Algunos beneficiarios recibirán un doble cheque del Seguro Social en Georgia este mes.

Esto ocurre porque los pagos se distribuyen según fecha de nacimiento y tipo de beneficio.

Los pagos del SSI en Georgia vuelven a su programación habitual en enero.

Este mes, miles de beneficiarios del Seguro Social en Georgia recibirán dos cheques, luego de no haber recibido uno en noviembre.

Aunque generó confusión, el ajuste responde a la manera en que la SSA organiza sus calendarios de pago, especialmente en el caso del SSI, que adelanta depósitos cuando caen en fin de semana o feriado.

La SSA publicó los calendarios de 2025 y 2026 para ayudar a los beneficiarios a planificar su presupuesto.

Por qué habrá un doble cheque del Seguro Social en Georgia

Los beneficiarios del Seguro Social reciben sus pagos los miércoles, aunque la fecha exacta depende del día de nacimiento.

Para diciembre de 2025, el calendario es el siguiente:

10 de diciembre: nacidos entre el 1 y el 10.

17 de diciembre: nacidos entre el 11 y el 20.

24 de diciembre: nacidos entre el 21 y el 31.

Este patrón explica la distribución de los pagos regulares, pero el doble cheque del Seguro Social no afecta a todos: solo impacta a quienes reciben Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), ya que su calendario funciona de manera distinta.