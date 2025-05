Un doble asesinato-suicidio en Atlanta que dejó a la comunidad sin palabras

La policía de Dalton investiga un trágico caso que parece involucrar un doble asesinato-suicidio, con un hombre, su esposa y su novia como presuntas víctimas.

La tragedia salió a la luz cuando una compañera de trabajo de una de las víctimas informó que no había tenido noticias de ella en varios días.

La policía acudió a un apartamento en la avenida Murray el viernes, alrededor de las 6 p.m., para realizar una verificación de bienestar.

Al no recibir respuesta, el personal del complejo de apartamentos permitió el acceso a los agentes.

