Reinas del pop latino: 6 divas que se han apoderado de las listas musicales

Jennifer Lopez: Del Bronx a la fama mundial

Jennifer Lopez, o JLo, es una artista multifacética que ha logrado el éxito como cantante, actriz y bailarina.

Surgiendo desde el Bronx, Nueva York, la carrera musical de López despegó con su álbum debut On the 6, que incluía éxitos como ‘If You Had My Love’.

Su mezcla de pop, R&B y sonidos latinos, junto con sus actuaciones dinámicas, la ha convertido en una figura prominente en el mundo del entretenimiento.

La influencia de López se extiende más allá de la música, ya que también ha realizado contribuciones significativas al cine y la moda, encarnando la esencia de una superestrella global.