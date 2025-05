¿Está en peligro tu privacidad? Así rastrean tus movimientos los dispositivos inteligentes en casa

Apaga físicamente los dispositivos cuando no los uses, especialmente los que tienen cámara o micrófono.

Evita almacenar información sensible en la nube si no es necesario.

Si uno de ellos es vulnerado, pueden tener acceso a toda tu red doméstica. Y no, cambiar la contraseña del Wi-Fi no siempre es suficiente.

Conclusión

La comodidad de un hogar inteligente no debería costarnos nuestra privacidad.

Conocer los riesgos y actuar con responsabilidad puede marcar la diferencia entre un hogar conectado y uno vulnerado.

¿Y tú, qué tan inteligente es tu casa? ¿Has tenido alguna vez una experiencia inquietante con un dispositivo conectado?

FUENTE: The Guardian – “Your smart home is watching you / Consumer Reports – “Privacy concerns with smart devices