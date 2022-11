Disparos frente a Dunkin’ Donuts a plena luz del día deja un muerto

Según las autoridades locales, la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, iba al volante de un Toyota Camry negro en el lado norte de Major Deegan Expressway cerca de Jerome Ave. cuando repentinamente se escucharon disparos.

BALACERAS POR DOQUIER. La violencia armada se apodera de la ciudad y las personas ya no tienen miedo de disparar en cualquier momento y en cualquier lugar, como ocurrió este lunes cuando las autoridades reportaron disparos frente a Dunkin’ Donuts a plena luz del día, lo que dejó un saldo de un muerto.

Tiroteo y accidente

Después de haber sido baleado, el conductor siguió dos millas hacia el sur hasta que no resistió y terminó golpeando contra varios vehículos que se encontraban estacionados en la calle frente a un supermercado CTown ubicado en Sedgwick Ave. cerca de W. 231st St. en Jerome Park.

Al parecer el auto en el que viajaba el conductor se volcó, acotó el New York Daily News. Servicios de emergencia llegaron al lugar y transportaron urgentemente al conductor al New York-Presbyterian Allen Hospital, pero no pudieron salvar su vida, agregó le medio local.