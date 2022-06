Le disparan al rapero Lil Tjay y fue sometido a cirugía de emergencia

Se informó a través del portal de Reino Unido, The Sun, que la policía de Edgewater se encuentra activamente buscando al agresor. La Oficina del Fiscal del Condado de Bergen dijo que la unidad de delitos mayores y el Departamento de Policía de Edgewater están investigando ambos tiroteos. Archivado como: Disparan rapero Lil Tjay

El rapero Lil Tjay no es el único incidente que ha sucedido en estos días, pues de acuerdo a TMZ, hubo otros dos tiroteos en el área de Edgewater, uno en un restaurante Chipotle y otro en una gasolinera Exxon cercana. La víctima en el Chipotle recibió varios disparos, mientras que la otra víctima en el Exxon solo recibió un disparo, dijeron las fuentes al medio.

De acuerdo a TMZ, el intérprete de ‘Run It Up’, recibió el disparo justo después de la medianoche del miércoles en Edgewater, Nueva Jersey. Las fuentes revelaron que el rapero se encuentra en cirugía en éstos momentos, poco se conoce acerca de la gravedad de las heridas.

Disparan rapero Lil Tjay: El rapero de 21 años Tione Jayden Merritt, mejor conocido por su nombre artístico ‘Lil Tjay’, recibió un disparo y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, el artística se encuentra en cirugía. De acuerdo al portal The Sun, la policía se encuentra en la búsqueda del agresor.

The Sun informó también que el rapero ha colaborado con otros artistas del mismo género, tales como Lil Baby, Lil Wayne, Lil Durk, Tyga, Saweetie y Offset, entre otros. Por su parte, los fans de Lil Tjay se encuentra en este momento lanzando sus oraciones para que el rapero se encuentre bien.

No es la única ocasión en donde le han disparado a un rapero

“Esto no puede estar pasando”, “Ojalá se recupere pronto”, “No, no se puede ir hermano”, otro usuario pidió que sus fans oraran por él “Oren por Lil Tjay, hombre, no podemos perderlo también “. “Oremos por Lil Tjay. Espero que lo logres hermano”, escribió otra persona.

Hasta el momento no ha habido reporte de su estado de salud, sin embargo estaremos al pendiente de cualquier información que se presente. Esta no fue la única ocasión en donde le han disparado a un rapero, pues en 2018 el rapero 'XXXTentacion' fue asesinado víctima de un disparo.