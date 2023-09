Familia hispana es baleada en restaurante de Estados Unidos

No obstante, la discusión entre los involucrados escaló rápidamente desatando los disparos desde la ventanilla de autoservicio del establecimiento.

Sin embargo, al momento de la entrega, el combo que recibieron no contaba con papas fritas, por lo que decidieron regresar a realizar el reclamo.

Aparentemente la familia había acudido a un establecimiento de Jack in the Box, con la finalidad de comparar su cena.

Sin embargo, no esperaban convertirse en los protagonistas de una escena de terror mientras estaban en el ‘drive thru’.

Pero las cosas no terminan ahí, luego de que la persona lanzara las cosas contra el conductor, éste decidió regresar las cosas y las lanzó de vuelta.

Razón por la que aparentemente no se retiró y decidió seguir esperando que le entregaran las papas fritas que correspondían a su combo.

El cliente no se encontraba contento con la manera en la que estaba siendo atendido por las personas del otro lado de la ventanilla.

Anthony Ramos jamás imaginó que una salida a un Jack in the Box junto a su esposa embarazada y su pequeña hija de seis años terminaría así.

Rápidamente el hombre al volante reaccionó y piso el acelerador buscando escapar de los disparos, los cuales no tardaron en hacerse presentes.

Piden indemnización

La misma cuenta anteriormente mencionada, ha mencionado que la familia a pedido una indemnización debido al incidente.

Además de por las las consecuencias físicas, emocionales y económicas que han tenido tras el suceso en el autoservicio del establecimiento.

De igual manera, los demandantes también han exigido que el restaurante haga cambios a sus políticas de contratación.

Para ver el video en el que la empleada de Jack in the box dispara al cliente en el drive thru da clic AQUÍ.