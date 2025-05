Disney suspende a trabajadores venezolanos tras fallo de la Corte Suprema

La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de permitir que el presidente Donald Trump revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos ha provocado consecuencias inmediatas.

Uno de los primeros grandes empleadores en aplicar la medida ha sido Walt Disney Co.

Que notificó la suspensión sin sueldo de sus empleados amparados bajo el TPS.

Así lo informa Bloomberg

Disney notified Florida-based employees who are losing temporary legal residency in the US that their jobs would be terminated next month after the Supreme Court revoked protections for 350,000 Venezuelans https://t.co/2LXFkgkzkp

— Bloomberg (@business) May 21, 2025