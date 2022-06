En Un mundo extraño, se muestra a Ethan, miembro de la familia Clade, ponerse nervioso al coquetear con Diazo, situación que no solo está aprobada por los miembros de su familia, sino que también es alentada por su padre , quien al intentar ayudarlo, termina avergonzádolo un poco. Las reacciones no tardaron en llegar.

“Disney, se supone que son películas para niños”

Para muchos, el trailer de la nueva película de Disney, Un mundo extraño, pasó prácticamente desapercibido, seguramente debido el estreno de la película Lightyear, que no tuvo el recibimiento esperado en taquilla en su primer fin de semana, sin contar la controversia por mostrar a dos mujeres darse un beso.

Las reacciones no se hicieron esperar, aunque cabe destacar que aquí no se da a entender que uno de los personajes pertenece a la comunidad LGBT: “Se ve bien rara esta película, no me imagino de que va ir la trama”, “Yo sé que los tiempos cambian, ¿pero por qué besos gays?”, “Disney, se supone que son peliculas para niños y light, no sé cuánto tiene escenas LGBT y eso no es para niños” (PARA VER EL TRAILER DE UN MUNDO EXTRAÑO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Disney presenta a su primer personaje LGBT