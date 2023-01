¿GOZA CON EL SUFRIMIENTO DE PIQUÉ? Hermano de Shakira rompe el silencio sobre la canción de la que todos hablan y su reacción es sorpresiva (VIDEO)

En un video de ‘ La Mesa Caliente ‘ se puede ver como dos periodistas están apostados afuera de la casa de Shakira y se topan con Tonino Mebarak quien apenas va entrando al lugar cuando les sonríe y da sus impresiones sobre los días que está viviendo su hermana con la respuesta a la canción contra su ex y su nueva novia.

Tonino Mebarak ha estado con Shakira desde siempre pero no sólo como familia sino también en su faceta de cantante y en esta ocasión decidió compartir con la prensa antes de entrar a su casa en España, sus impresiones sobre el éxito que ha tenido la canción de su hermana y la manera en que ha gozado su ‘venganza’ contra la traición de Piqué.

Por días, Piqué y Clara Chía están en el ojo del huracán desde que Shakira lanzara su nueva canción de la que aún no se conoce el título y fuera lanzada bajo el nombre de ‘Sesión número 53’ del productor Bizarrap que ha roto récord y provocado una guerra mediática que ha dejado mal al ex futbolista y su pareja.

En los comentarios del video de ‘La Mesa Caliente’ se puede ver cómo la gente también goza con la ‘tragedia’ de Piqué: “El hermano de Shakira solo dijo que Shakira y toda la familia esta feliz por el éxito de la canción que llego al #1 “, “tiene alguien que estar con una persona que no ame por obligación? Que nos pasa? Los niños estan mejor ahora disfrutando sus padres separados y sin peleas”, “Pues que les duela porque no es nada más destruir el hogar de un par de niños y quedarse tan santo”.

Piqué sigue ‘humillado’ por la canción

Más personas disfrutaron con la reacción del hermano de Shakira al éxito de la canción: “El punto es que Piqué debió ser más varón y separarse primero, hablar con ella, manifestar que ya no hay sentimientos. Pero no, el muy macho mete a la amante a la casa, no respeta el hogar ni a su familia, y todavía la llama su novia”, “Claramente está viviendo nadando en dinero”, “Que disfruten, se lo merecen después de tanto dolor”.

Es evidente que la gente está del lado de Shakira por todo lo sucedido: “El se burló y traicionó a la madre de sus hijos y no respetó su casa y sus hijos. De que me hablan? Señores Shakira sacó provecho y está cosechando frutos por el dolor causado”, “Es falta de respeto hay mujeres que no se dan su lugar antes de hacer lo que hizo contra Piqué”, “Este señor también toda la vida, se ha beneficiado de su hermana, es decir todos facturan”, “La familia está feliz de que haya salido de semejante chulo obvio”.