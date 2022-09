El rey Carlos III ofreció su primer discurso ante el Parlamento británico

El gobierno, por su parte, anunció que el país guardaría un minuto de silencio el domingo, la tarde antes del funeral de la reina

El rey aseguró que gobernará de forma “desinteresada” y siendo fiel “a los principios constitucionales”

El rey Carlos III ofreció su primer discurso como rey y prometió el lunes seguir el ejemplo de “abnegación desinteresada” de su fallecida madre, en un discurso ante parlamentarios de las dos cámaras en Londres antes de viajar a Edimburgo para acompañar el ataúd de la reina en una capilla ardiente en la capital escocesa.

Carlos III les dijo a los miembros de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores que seguiría a su difunta madre, la reina Isabel II, en la defensa de “los preciosos principios del gobierno constitucional” que sustentan el sistema político del Reino Unido, reseñó AP.

El rey Carlos III ofrece su primer discurso

“Estando aquí ante ustedes hoy, no puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea y que nos recuerda las tradiciones parlamentarias cruciales a las que los miembros de ambas cámaras se dedican con tanto compromiso personal”, dijo el rey Carlos en su discurso, después de escuchar a los políticos.

El nuevo rey rindió homenaje a su madre, diciendo: “Como dijo Shakespeare de la anterior reina Isabel, ella fue un modelo para todos los príncipes vivos”. La ceremonia se llevó a cabo en Westminster Hall porque los monarcas no pueden ingresar a la Cámara de los Comunes, reseñó The Associated Press.