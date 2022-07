Pero en esta ocasión no fue un jardinero, ni un chofer, sino varias personas que aparentemente convivieron con la mujer cuando visitó el país azteca y según ella, tuvo una desagradable experiencia con la comida azteca, pues asegura que uno de los principales aspectos negativos fue su olor, porque se queda todo impregnado y así lo dijo, sobre la mujer que discrimina a mexicanos que huelen a tacos.

No es la primera vez que se utilizan las redes sociales para demeritar y burlarse de los mexicanos por su aspecto, su condición económica, su color piel, su olor, su posición socioeconómica y hasta su empleo, fenómeno del que también sufren los afroamericanos y que es un estigma que Estados Unidos no se puede quitar tan fácilmente.

En un principio este material fue replicado en la plataforma de videos cortos por el usuario @davenewworld_2, en él se ve a la rubia que describe la mala experiencia de convivir y comer comida mexicana, pues asegura que el olor de los tacos y enchiladas no le ha desaparecido por completo, por lo que le dio asco y lo replicó en la plataforma. Archivado como: Discrimina mexicanos huelen tacos

Tras revelar que no tuvo una buena experiencia al visitar a los mexicanos, la mujer expresó lo siguiente de manera textual: “No estoy bromeando, cada vez que sudo me sale un sucio sudor mexicano, es como si tuviera tacos bajo mis brazos, soy una enchilada con pies”, declaró la mujer, quien insistió que tras su viaje huele como “un mexicano sucio”.

Discrimina mexicanos huelen tacos: ¿QUÉ LE RESPONDIERON LOS INTERNAUTAS?

Pero más que indignarse, la gente se cansó y molestó, por lo que de inmediato le mandaron estos mensajes a Holly Weaver Smith: “¿Acaso no usa jabón ni agua?”, “Ya no esconden su racismo”, “¿esto es gracioso?”, “racista sin duda!”, “puede ir a México, comer su comida, disfruta de sus playas, etc., y luego hablar esta basura?”, fueron las primeras expresiones.

Pero en la página Excélsior mostraron más reacciones de la gente y sobre todo devolviendo la burla hacia los ciudadanos mexicanos: “Tal vez deberías ver a un médico sobre eso. Los mexicanos no tenemos nada que ver con tu mal olor corporal. Tienes que cuidar tu boca, conozco gente que te haría besar la acera por decir menos. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Discrimina mexicanos huelen tacos