¿Necesitas dinero para navidad? Puedes tener dinero no reclamado ¡Te sorprenderá la cantidad!

Miles de hispanos podrían tener dinero no reclamado sin saberlo.

Estos fondos provienen de bancos, seguros, impuestos o agencias estatales.

Localizar estos recursos es sencillo y gratuito si se siguen los pasos correctos.

Miles de residentes, incluidos muchos latinos, podrían tener cuentas olvidadas o pagos pendientes que nunca cobraron.

En Estados Unidos, cuando una institución financiera, empresa o agencia estatal no logra localizar al dueño del dinero, esas cantidades pasan a la custodia del estado.

El proceso para recuperarlas es gratuito, seguro y accesible para cualquier persona que quiera verificar si tiene saldo pendiente, o si un familiar fallecido dejó recursos sin reclamar.

Qué es el dinero no reclamado y de dónde proviene

Se considera dinero no reclamado a cualquier pago no cobrado por su dueño original.

Esto incluye salarios atrasados, cuentas bancarias inactivas, pensiones olvidadas, pólizas de seguro, reembolsos de impuestos, devoluciones de hipotecas FHA, fondos de inversiones reguladas por la SEC e incluso depósitos de bancos o cooperativas que cerraron.

Una persona también puede solicitar fondos pertenecientes a un familiar fallecido si es heredero legal.

La mayoría de estos recursos son custodiados por gobiernos estatales hasta que el propietario los reclame. Por eso es importante revisar cada estado en el que se haya vivido, ya que las cuentas pueden permanecer años sin ser reclamadas.

En California, por ejemplo, la oficina del contralor estatal retiene más de $15 mil millones en fondos no reclamados .

. En el condado de Orange hay más de $700 millones esperando a que sus dueños los soliciten, según declaraciones del contralor Andrew Hamilton.

Para muchas familias, este dinero podría significar apoyo para pagar facturas, estudios o gastos básicos.