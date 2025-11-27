¿Necesitas dinero para navidad? Puedes tener dinero no reclamado ¡Te sorprenderá la cantidad!
Publicado el 11/27/2025 a las 14:34
- Miles de hispanos podrían tener dinero no reclamado sin saberlo.
- Estos fondos provienen de bancos, seguros, impuestos o agencias estatales.
- Localizar estos recursos es sencillo y gratuito si se siguen los pasos correctos.
Miles de residentes, incluidos muchos latinos, podrían tener cuentas olvidadas o pagos pendientes que nunca cobraron.
En Estados Unidos, cuando una institución financiera, empresa o agencia estatal no logra localizar al dueño del dinero, esas cantidades pasan a la custodia del estado.
El proceso para recuperarlas es gratuito, seguro y accesible para cualquier persona que quiera verificar si tiene saldo pendiente, o si un familiar fallecido dejó recursos sin reclamar.
Qué es el dinero no reclamado y de dónde proviene
Se considera dinero no reclamado a cualquier pago no cobrado por su dueño original.
Esto incluye salarios atrasados, cuentas bancarias inactivas, pensiones olvidadas, pólizas de seguro, reembolsos de impuestos, devoluciones de hipotecas FHA, fondos de inversiones reguladas por la SEC e incluso depósitos de bancos o cooperativas que cerraron.
Una persona también puede solicitar fondos pertenecientes a un familiar fallecido si es heredero legal.
La mayoría de estos recursos son custodiados por gobiernos estatales hasta que el propietario los reclame. Por eso es importante revisar cada estado en el que se haya vivido, ya que las cuentas pueden permanecer años sin ser reclamadas.
- En California, por ejemplo, la oficina del contralor estatal retiene más de $15 mil millones en fondos no reclamados.
- En el condado de Orange hay más de $700 millones esperando a que sus dueños los soliciten, según declaraciones del contralor Andrew Hamilton.
Para muchas familias, este dinero podría significar apoyo para pagar facturas, estudios o gastos básicos.
Cómo funcionan los fondos no reclamados en Nueva York
La Oficina del Contralor de Nueva York informó que en 2025 devolvió más de $435 millones en fondos no reclamados.
Muchos residentes recibieron automáticamente un cheque de $250, sin necesidad de papeleo adicional, gracias a una nueva ley que facilita el proceso para montos pequeños.
Aun así, miles de personas todavía deben revisar si tienen cuentas pendientes.
El contralor Thomas P. DiNapoli reportó que el estado devuelve más de $2 millones diarios en recursos olvidados.
Bancos, cortes y aseguradoras están obligados a reportar cuentas inactivas, lo que permite que el dinero se rastree y finalmente regrese a sus dueños.
Cómo reclamar dinero al gobierno de forma segura
Buscar dinero no reclamado es sencillo:
- Basta con ingresar al sitio oficial del estado y escribir el apellido o el nombre de la empresa.
- La búsqueda puede filtrarse por ciudad y código postal.
- Si aparece una coincidencia, el sistema permite seleccionar “Reclamar” y seguir los pasos.
- El trámite para obtener fondos no reclamados es gratuito y no tiene límite de tiempo.
Si el reclamo es aprobado, la autoridad correspondiente envía los detalles de la cuenta y el monto exacto.
El sistema se actualiza diariamente, por lo que es recomendable revisarlo con frecuencia.
Consejos para encontrar dinero no reclamado
1. Revisar bases de datos específicas del Departamento de Trabajo, PBGC, HUD, IRS, SEC o FDIC según el tipo de fondo.
2. Buscar en cada estado donde se haya vivido anteriormente.
3. Verificar si existen cuentas de familiares fallecidos.
4. Guardar comprobantes de identidad y dirección para agilizar el proceso.
Qué sigue
Dado que millones de dólares permanecen sin solicitar, la recomendación es revisar regularmente las bases de datos estatales.
El proceso puede representar ingresos inesperados que alivien el presupuesto familiar, especialmente en momentos de gastos elevados.
La transparencia de estos portales y su actualización constante ofrecen una oportunidad real para que más residentes latinos recuperen recursos que legítimamente les pertenecen.