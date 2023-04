Difunden video del Dalái Lama acariciando inapropiadamente a una niña

Reaccionan a nuevo material compartido en las redes

Luego de que se viralizara otro video que involucra al líder religioso, los internautas han comenzado a reaccionar a él. Y es que luego de condenar las acciones que tuvo anteriormente con el pequeño niño, en esta ocasión no se quedan atrás, ya que una vez más ha vuelto a generar indignación.

“Ya no es el Dalai Lama ahora es Dalai manos. No puede controlar sus impulsos viejo perverso”, “Uy no cada día que pasa sale algo peor”, “Uy no cada día que pasa sale algo peor”, “¡Con el video donde besa al niño se demuestra claramente que es un enfermo! ¡No se necesita más!”, “¡Su santidad decían!”. Son tan solo algunos de los comentarios que han dejado los internautas. Para ver el video da clic AQUÍ.