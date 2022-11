Cuando estaban a punto de hablar sobre Rafael Amaya, el conductor no pudo seguir pues fue evidente que se impactó al sentir como uno de sus dientes frontales se le caía en pleno show, por lo que ni taparse con la boca pudo de la impresión y comentó: “Rafa Amaya… ay me tragué… es que pasó algo terrible”, se escucha decir a Carlos Adyan.

En su cuenta de Instagram, Carlos Adyan describió su percance: “Me han pasado cosas fuertes al aire pero lo de hoy fue extraordinario. Se me cayó la carilla en pleno show, salí 20 segundos del set me la acomodé y seguí conduciendo toda la hora. En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó”, comenzó escribiendo el galán.

Carlos Adyan se evidenció y se burló de lo que le sucedió

Ante la emergencia que le sucedió, Carlos Adyan continuó contando lo que le provocó la caída del diente pues comió una tostada en un segmento del programa y su lámina se despegó: “Lo importante es que me la acomodé, terminé el show y mi querido @beauchampdental_ me atendió de emergencia. No lo iba a contar pero recibí un montón de mensajes y para que no les cuenten mal mejor les digo yo”, precisó.

Rápidamente las reacciones de la gente no se hicieron esperar: “Esa son las consecuencias de las carillas mal trabajadas ….a más de uno le está pasando por estar con la moda….bueno pero eso tiene solución”, “Hay que pena todo por andar con el diente blanco inodoro”, “Se tragó el diente ajjaja”, “Ay no, pobrecito”, reaccionó la gente en el Instagram de ‘Escándalo’.