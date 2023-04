“Fue un poquito desmedida su acción, en todo caso, si la hubiera incomodado yo con algo, lo correcto es decirme a mí y no hablar con toda la casa sobre el tema, yo estoy tranquilo por mi parte (…), es complicada, de la noche a la mañana pasó a ser amiga de Madison, a no ser más amiga, ser rival, nominarla, ella es de tomar decisiones muy drásticas, muy rudas y no es muy frontal”, dijo el actor.

El actor habló sobre Arturo Carmona

Diego Soldano habló sobre cómo fue estar bajo el mismo techo que Arturo Carmona, uno de los integrantes con el que tuvo un choque dentro del reality, quien aseguró que le hubiera gustado haber conocido más al actor mexicano.

“Ahí me pareció a pesar de todo un tipo agradable para convivir y andaba siempre al servicio de los demás, pero luego me encontré con este tipo de cosas de celos y alguna toxicidad que no me esperaba, pero tampoco lo culpo, había mucha presión y estrés, las cosas se magnifican, resultan complicadas las relaciones ahí”.