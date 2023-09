El inmigrante que llegó a Estados Unidos hace dos años con el único propósito de mejorar la calidad de vida de su esposa y sus tres hijas cuenta a MundoNow con voz cortada y lloroso “lo tengo grabado en mi mente y eso me hace sentir mal”.

-¿Cuando esto ocurre esta persona te hizo algún tipo comentario racial? «Me decía que moviera mis cosas en mal sentido, me miraba con odio racista».

En los pocos minutos de grabación se escucha al atacante decir: «Mueve tu mierda (…) No hay momento, mueve tu mierda”. Al tiempo que se ve cómo lanza y destruye todo a su paso.

«Tengo miedo por mi vida, por la forma como él me miraba, por la forma como él iba a su vehículo. Él cuando llega, él intentó atropellarme, él intentó llevarse el negocio con su carro. Quería matarme», asegura.

Tiene temor

El hispano respeta la posición de quienes aplauden la actitud en su contra.

Más no acepta lo que le hicieron. «Al aceptar su conducta estaría aceptando ser un parásito como él quiso verme y me trató en ese momento».

Conmovido por el apoyo de la comunidad, el vendedor de frutas agradeció a todos y motivó a quienes han sufrido una agresión como la suya a no quedarse callados, denunciar y buscar justicia.

«Somos seres humanos todos, todos merecemos respeto, todos merecemos una oportunidad y no ser pisoteados, no importa el color de piel, no importa el estatus migratorio», puntualiza.