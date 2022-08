“En esta carta veo un gran rechazo, algo que él miraba para el cielo, ‘¿cómo le digo a mi familia, cómo salgo yo de esto, cómo hablo con la verdad?’, pero él siempre fue un guerrero. La muerte le dio la espalda y no veo ni sentí que alguien lo haya arrojado del piso 14. Pueden buscar en las cámaras, no van a encontrar a nadie”.

Sin esperar mucho tiempo, Vieira Vidente compartió que la lectura de cartas para el actor y cantante peruano no comenzó nada bien: “Diego Bertie nació con luz, pero las cartas me muestran que desde pequeño tuvo sus ‘situaciones’. En su familia, por delante de él era una cosa y por detrás era otra”.

A punto de llegar a las 100 mil vistas a un par de días de su lanzamiento, este video se encuentra en el canal oficial de YouTube de la clarividente, quien no dudó en decir lo que en verdad pasó en este caso que vistió de luto a los familiares, amigos y admiradores de Diego Bertie.

¡Revelador! Días después de que se diera a conocer el sensible fallecimiento del actor y cantante peruano Diego Bertie tras caer del piso 14 de un edificio, la reconocida psíquica Vieira Vidente revela lo que no se sabe de la muerte del artista, a quien hace apenas unas horas su hija le dio el último adiós con emotivo mensaje.

“Es una mujer de pelo negro, blanca, muy allegada a él, de pelo corto, ha estado en redes sociales y en novelas. Siempre lo aconsejaba y sabía que estaba deprimido. También me sale otra persona, pero siento que a los dos les ha dolido mucho que él ya no esté”, expresó Vieira Vidente.

Ya casi para finalizar con sus revelaciones, la psíquica reveló que a Diego Bertie se le habría ‘metido el diablo’, por lo que se encerró y se dijo a sí mismo que ya no podía con la situación por la que estaba pasando. Y cuando nadie lo veía venir, hizo su aparición una mujer en esta lectura de cartas.

Antes de morir, el actor y cantante peruano pidió perdón

Por último, Vieira Vidente aseguró que, antes de morir, Diego Bertie pidió perdón, ¿pero a quién?: “‘Perdóname, madre mía, por lo que voy a hacer, pero ya no puedo más con esto, estoy encerrado conmigo mismo y ya no puedo más'”, habría dicho el actor y cantante peruano.

La psíquica compartió también que él se cansó de pelear: “La autopsia saldrá limpia, no lo empujaron, el mismo se quitó la vida… Tres años estuvo sufriendo y llevando una carga que no le correspondía, ya estaba cansado, en el trabajo estaba bien, pero en el amor no era correspondido”, ffnalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).