El día en que Diego Bertie salió del closet

No fue hasta el 2004 que la pareja decidió ponerle fin a su matrimonio pero a pesar de ello ambos continuaron manteniendo una buena relación, misma que los llevó a unirse y formar una familia. Pero luego de ello vinieron los grandes rumores, pues se decía que Diego Bertie tenía preferencias por los hombres, la supuesta razón que lo llevó a su separación.

No fue hasta esa emisión del programa de Jaime Bayly que dejó al descubierto al actor peruano sacándolo del closét sin siquiera cuestionarle si podía o no, “Toda mi familia, todos mis hijos lo saben, yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: ‘Oye, sal del clóset’… Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito. Y al igual que no he hablado de mi intimidad en ese caso nunca he hablado de ninguna intimidad”, señaló para Magaly ATV. Archivado como: Diego Bertie salió closet.