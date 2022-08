“La justicia tarda”. A dos semanas de la muerte de Diego Bertie, la clarividente peruana Antonella Pilar, mejor conocida como la Hija de Nostradamus, revela escalofriantes detalles y las reacciones no se hacen esperar de parte de los usuarios de redes sociales.

“Dicen las cartas que la nana sabe quién fue la última persona con quien habló Diego Bertie y las cartas señalan también quien fue la última persona que lo visitó. La nana veía cómo entraban y salían hombres al departamento. También veo que hubo amenazas, confusión y una verdad que no se está diciendo”, expresó Antonella Pilar.

Hija de Nostradamus revela lo inesperado

“La nana sabe algo más y no lo está diciendo, hay no solo una, sino varias cosas que ella está callando y no está diciendo. La penumbra negra está rondando a ese edificio, además viene pronto un luto más, y lamentablemente, el espíritu de Diego Bertie está rondando”, dijo ahora la Hija de Nostradamus.

Ya casi para finalizar con su lectura de cartas, la clarividente peruana mencionó que el artista peruano se sentía reprimido y algo se volteó de último minuto: “Muchas veces él se encerró en su propio mundo. A él le sale la carta de El Ahorcado y veo a un hombre relativamenñte joven que después huyó”.