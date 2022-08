¿Diego Bertie tenía depresión? Su mánager revela la verdad (FOTOS)

De acuerdo con el portal Infobae, señalaron que la triste noticia fue confirmada por su representante, afirmando que allegados se encuentran en shock con lo que le pasó a Diego Bertie. Carlos Sánchez, quien es el manager del actor se comunicó con ATV y afirmó el gran impacto tras recibir la noticia, “Estoy shockeado, me enteré muy temprano. Estoy apenas llegando al hospital”, mencionó Sánchez.

“Diego es un ángel viviendo entre nosotros, es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar (…) Con él nos une una amistad, programamos su regreso a la música, y fue increíblemente bueno, la gente lo esperaba, lo abraza, lo besa. Yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, continuó argumentando. Archivado como: Diego Bertie Depresión