¿Cómo se encuentra el actor?

Ante todo, una de las preguntas que más inquieto a las personas era la seguridad y bienestar de Héctor Parra. Ella, detalló que durante el proceso Parra estaba tranquilo y le hizo un pedido especial. La abogada destacó que Parra le pidió que agradeciera a las personas que creen en su inocencia y que no está conforme con la resolución del juez.

«Está tranquilo, me dijo que hablara con todos ustedes, que le agradeciera a la gente que sigue creyendo en su inocencia, que sepan, que no están equivocados; respeta esta resolución, pero no está conforme», reveló la defensora de Parra y declaró El Universal. En esta ocasión, su hija mayor Daniela Parra no estuvo presente en el lugar.