EE. UU. lanza alerta por frío extremo que llegaría en diciembre

Frío intenso en diciembre

Vórtice polar bajo vigilancia

Anomalías térmicas pronosticadas

Los meteorólogos aún no tienen listo el pronóstico específico, pero hay un consenso creciente de que diciembre será gélido en algunas partes de Estados Unidos.

El Centro de Predicciones Climáticas del Servicio Meteorológico Nacional señala que es más probable que el clima sea más frío de lo normal en el norte y noreste de Estados Unidos.

Algunos pronosticadores consideran que una danza compleja que involucra al vórtice polar podría enviar parte del frío más extremo de la Tierra hacia Estados Unidos.

Diciembre gélido anticipa frío extremo en Estados Unidos

Lots of hype about the #PolarVortex but is it deserved? Our AI subseasonal model, which I can credibly claim as world’s best is predicting that the most expansive region of most likely extreme #cold on earth stretches from the Canadian Plains to the US East Coast 3rd week of Dec. pic.twitter.com/BeL2jgjKuF — Judah Cohen (@judah47) November 23, 2025

El climatólogo Judah Cohen, científico investigador del MIT, dijo en un correo electrónico a USA TODAY que “el frío de la primera semana de diciembre es el aperitivo y el plato principal será a mediados de diciembre”.

Según Cohen, su modelo informático “que puedo afirmar con credibilidad que es el mejor del mundo, predice que la región más extensa y con mayor probabilidad de frío extremo en la Tierra se extenderá desde las llanuras canadienses hasta la costa este de Estados Unidos en la tercera semana de diciembre”.

Las señales indican que el escenario podría volverse más severo conforme avancen las semanas, aunque los especialistas mantienen cautela ante la magnitud del fenómeno.