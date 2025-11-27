EE. UU. lanza alerta por frío extremo que llegaría en diciembre
Publicado el 11/27/2025 a las 12:01
- Frío intenso en diciembre
- Vórtice polar bajo vigilancia
- Anomalías térmicas pronosticadas
Los meteorólogos aún no tienen listo el pronóstico específico, pero hay un consenso creciente de que diciembre será gélido en algunas partes de Estados Unidos.
El Centro de Predicciones Climáticas del Servicio Meteorológico Nacional señala que es más probable que el clima sea más frío de lo normal en el norte y noreste de Estados Unidos.
Algunos pronosticadores consideran que una danza compleja que involucra al vórtice polar podría enviar parte del frío más extremo de la Tierra hacia Estados Unidos.
Lots of hype about the #PolarVortex but is it deserved? Our AI subseasonal model, which I can credibly claim as world’s best is predicting that the most expansive region of most likely extreme #cold on earth stretches from the Canadian Plains to the US East Coast 3rd week of Dec. pic.twitter.com/BeL2jgjKuF
— Judah Cohen (@judah47) November 23, 2025
El climatólogo Judah Cohen, científico investigador del MIT, dijo en un correo electrónico a USA TODAY que “el frío de la primera semana de diciembre es el aperitivo y el plato principal será a mediados de diciembre”.
Según Cohen, su modelo informático “que puedo afirmar con credibilidad que es el mejor del mundo, predice que la región más extensa y con mayor probabilidad de frío extremo en la Tierra se extenderá desde las llanuras canadienses hasta la costa este de Estados Unidos en la tercera semana de diciembre”.
Las señales indican que el escenario podría volverse más severo conforme avancen las semanas, aunque los especialistas mantienen cautela ante la magnitud del fenómeno.
Un panorama incierto para la nieve
Some of Earth’s most extreme cold may be headed for the US in December https://t.co/1BA2OpQuaE
— USA TODAY (@USATODAY) November 27, 2025
En cuanto a la nieve, continúa siendo un factor impredecible.
Los sistemas meteorológicos que producen nieve normalmente no se pueden predecir con más de unos pocos días de antelación.
La presencia de aire frío es apenas la mitad de la batalla, por lo que cualquier acumulación dependerá de interacciones atmosféricas que aún no están claras.
El meteorólogo de Weather Trader, Ryan Maue, señaló en una publicación de Substack que la principal carga de aire muy frío del vórtice polar permanecerá prácticamente estancada en Canadá durante los próximos siete a diez días.
Maue continúa monitoreando el riesgo de intrusión del vórtice polar en los 48 estados continentales conforme avance diciembre.
Cohen agregó que las complejas dinámicas de patrones climáticos a gran escala que ocurren muy por encima de la superficie —incluido el vórtice polar y el fenómeno conocido como calentamiento estratosférico repentino— serán determinantes para establecer la intensidad y duración del frío.
Aunque Cohen reconoció: “Tengo dudas sobre qué está sucediendo exactamente con el vórtice polar”.
El frío se intensifica hacia comienzos de diciembre
Aunque el frío más extremo no llegará sino hasta más avanzado diciembre, se esperan temperaturas generalizadas y persistentes por debajo del promedio para esta época del año en una amplia extensión del país.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las condiciones más frías afectarán a las Altas Planicies occidentales y a la Costa Este la próxima semana.
En contraste, los estados del sudeste verían condiciones cercanas al promedio, mientras que Florida experimentaría temperaturas más cálidas.
Las anomalías más frías para temperaturas máximas y mínimas se pronostican para el Medio Oeste el lunes 1 de diciembre y el martes 2 de diciembre.
Para muchas áreas se anticipan máximas entre los 10 y 20 grados, con mínimas cercanas a los 0 grados que alcanzarán el norte de Missouri e Illinois a medida que la masa de aire ártico se establezca.
El Servicio Meteorológico Nacional añadió que es posible que se registren temperaturas bajo cero durante la noche desde el este de Montana hasta Dakota del Norte.