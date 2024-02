Acusan a Chiquis de estar involucrada con la muerte de Jenni Rivera por correo de su tío Juan Rivera

«Yo ya vi y la verdad si están bien comprometedores en contra de Chiquis Rivera. Yo ni siquiera me atrevo a decir su contenido porque esto podría ser un asunto bien complicado para Chiquis», sentenció.

Chiquis Rivera responde

«Esta mañana vi y escuché algo muy feo, algo muy ridículo, pero que no me sorprende desafortunadamente ya nada me sorprende», señaló Chiquis en el video.

Frente a la cámara, Chiquis terminó mostrando su incredulidad ante las acusaciones hechas por su familia en su contra.

«Como que se me bajó la presión, porque dije ‘¿cómo se les ocurre querer decir algo así? con esas cosas no se juegan’ y dije ‘okey, me enojé'», agregó visiblemente afectada.

«Todo va estar bien, todo siempre está bien, Dios se encarga de todo y de todos», sentenció sobre el tema que la tiene molesta.