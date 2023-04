Dicen cuánto ganaba Adamari López en Telemundo tras su salida

La mañana del pasado jueves seis de abril, se dio a conocer la noticia de la salida de Adamari López del programa matutino ‘Hoy Día’, tras dar su despedida del show, ‘Chisme No Like’ se encarga de revelar cuánto ganaba como presentadora en Telemundo.

Ahora Javier Ceriani trae la información del sueldo que recibía Adamari López por parte de Telemundo por su desempeño en el programa matutino. Esto por medio del programa ‘Chisme No Like’, donde aseguró tener la información de la gran cantidad que recibía la puertorriqueña. Archivo: Dicen cuánto ganaba Adamari

Tras su salida dicen cuánto ganaba Adamari López en Telemundo. Y es que una vez que se confirmó la partida de la puertorriqueña del show, diversa información ha comenzado a surgir en distintos medios. Incluso hay quienes señalan que la conductora no sabía en lo absoluto sobre su salida.

Dicen cuánto ganaba Adamari López por el programa ‘Hoy Día’

Por medio del programa ‘Chisme No Like‘, Javier Ceriani se encargó de compartir la información sobre cuánto ganaba Adamari López por su trabajo en Telemundo. Y es que aseguro haber obtenido los detalles desde una fuente confiable la cual no reveló su nombre.

De acuerdo a Javier Ceriani, el sueldo base al año de Adamari López era de 640,000 dólares. Sin embargo, esto no cuenta bonos, retroactivos o comerciales realizados por ella, lo que haría rondar lo 840,000. Ceriani estima que el sueldo real llegara al millón, por lo que ahora en su ausencia la cadena se permita contratar a más conductores en lo que se pueda repartir el sueldo de López. Archivo: Dicen cuánto ganaba Adamari