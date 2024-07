Conmueve último deseo de Shannen Doherty antes de morir

La actriz falleció después de luchar por mucho tiempo contra el cáncer

Ella misma preparó su funeral

La noticia de la muerte de la actriz de Beverly Hills 90210, Shannen Doherty cimbró al mundo del espectáculo y ahora se filtra su última voluntad.

Y es que, la famosa ‘Brenda Walsh’ estuvo preparando su funeral por meses, ante el sombrío diagnóstico que le daban sus doctores por la enfermedad.

A través de su podcast ‘Let’s Be Clear‘, Shannen Doherty platicó con un amigo sobre su funeral y lo que ella quería que su familia hiciera al momento de su muerte.

«Soy horrible en los funerales. No sé si alguien es realmente bueno en los funerales, pero yo soy la chica a la que le gusta, literalmente, sollozar. No puedo soportarlo», comentó.

Shannen Doherty preparó su funeral

Para nada sorprende que con la determinación de la actriz, ella dijera que su funeral en lugar de ser triste y emotivo, quería convertirlo en una fiesta.

«Hay mucha gente que creo que vendría y que no quiero allí. No los quiero allí porque sus razones para aparecer no son necesariamente las mejores», dijo.

Con su claridad, Shannen Doherty quiso quitarles ‘peso de encima’ a las personas que presiente que sólo irían a su funeral por presión y no porque la apreciaran.

«Quiero quitarles la presión y quiero que mi funeral sea como una fiesta de amor. No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘Gracias a Dios, esa perra ya está muerta’», precisó.