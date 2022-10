De acuerdo con el portal New York Post , la policía ha revelado cómo es que fueron encontrados los cuerpos de los 4 hombres que habían sido reportados como desaparecidos. Las autoridades afirmaron que los cuerpos desmembrados fueron encontrados en un río fueron cortados por la mitad.

Cabe recordar que Alex Stevens, de 29 años, salió a dar un paseo en bicicleta con Mark Chastain, de 32, su hermano Billy Chastain, de 30 y Mike Sparks, de 32 el 9 de octubre. Los cuatro fueron reportados como desaparecidos cuando no regresaron a casa esa noche.

Los aterradores detalles del crimen en Oklahoma, llevan a la mujer a creer que hubo más de un asesino, o al menos un cómplice, para ayudar con los inquietantes asesinatos. “Para que una persona mate a cuatro hombres adultos, corte sus cuerpos y los arroje a un río… Simplemente no puedo imaginar a una sola persona haciendo todo eso”, dijo. “Quienquiera que haya hecho esto tuvo que tener ayuda”. Archivado como: Cómo hallaron cuerpos Oklahoma

Relacionan a posible sospechoso

Ante esta situación la policía nombró al delincuente convicto Joe Kennedy como una persona de interés después de que los oficiales encontraron evidencia de un “evento violento” que ocurrió en un depósito de chatarra de su propiedad en el área de Okmulgee. Uno de los teléfonos de las víctimas sonó por última vez en el depósito de chatarra antes de apagarse, dijo la policía

Teresa Stevens dijo que no conoce personalmente al delincuente Kennedy y que tampoco cree que su hijo lo hiciera, pero no le sorprende que esté potencialmente involucrado en el caso. “He oído hablar de él en la ciudad y, por lo que he oído, es una persona de carácter cuestionable”, dijo Stevens. Archivado como: Cómo hallaron cuerpos Oklahoma