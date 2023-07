Maribel Guardia ha demostrado que su amor de madre no ha disminuido a pesar de que su hijo ya no se encuentre en el mismo plano que ella, ya que le gusta mantenerlo presente en su memoria en la redes sociales, compartiendo diversas imágenes con sus seres queridos y seguidores.

Desde el fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia constantemente ha hecho uso de sus redes sociales para mantener la memoria de su único hijo presente. Y es que por medio de diversas publicaciones ha demostrado el amor que le tiene a pesar de que ya no se encuentre en el mismo plano que ella.

Le dicen a Maribel Guardia que deje ir a su hijo

Luego de que la también cantante compartiera el emotivo video de su hijo en su cuenta de Instagram, usuarios de la red social comenzaron a pedir a Maribel que dejara ir a su hijo. «Señora, no se siga martirizando más con la muerte de su hijo. Yo sé que es triste, pero tiene que dejarlo ir ya. Entienda que él ya no pertenece a este mundo. Ya él no es de este plano terrenal», fue uno de los comentarios.

Mientras que otro de los internautas también comentó lo siguiente en la publicación de Maribel Guardia: «Déjelo ir, ya la vida continúa. Usted no puede seguir llorando toda su vida. Hágale caso a su nuera, ella ya lo superó y usted todavía sigue con lo mismo. ¡Termine con ese suplicio ya!».