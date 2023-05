Por este motivo se busca hacer presión a las autoridades para dejar en claro el poder que tiene la fuerza laboral en Estados Unidos, ya que muchas actividades económicas dependen de los inmigrantes. Por ello el tiktokero Carlos Eduardo Espina, ha dado a conocer la intención que tienen varios hispanos y los invitó a participar, sin embargo, advirtió de una situación que no le parece.

“Oye mi gente se anda hablando de hacer un paro laboral, un día sin migrantes este primero de junio en protesta a la ley antiinmigrante que acaba de aprobar en Florida. Muchísimas personas me han estado preguntando ‘¿Carlos qué tu piensas de esto?’, ‘¿Carlos tú vas a apoyar?’, ‘¿Carlos te unes?'”, expresó el tiktokero Carlos Eduardo Espina, famoso por subir videos de migrantes en EEUU.

Agregó que: “Pero a la vez les quiero ser muy sincero. la mera realidad es que si los únicos que participan somos yo y algunas personas más no se va a lograr nada, es por eso que yo de corazón se los digo, he perdido la motivación en muchas de estas cosas, porque al final del día terminan siendo más personas las que no apoyan que las que sí apoyan”.

Para finalizar su video, Carlos Eduardo Espina comentó: “Y nosotros que sí poyamos terminamos siendo sujetos a burlas, a insultos, a faltas de respeto, etcétera. Se los digo sinceramente no se siente nada lindo, así que como quiera yo voy a apoyar, pero yo les pregunto a ustedes ¿Apoyarían también?”. Archivado como: Día sin migrantes